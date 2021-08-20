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Біля Києва сталася пожежа у п'ятиповерхівці, мешканців евакуювали

20 серпня, 2021 п'ятниця
22:18

Близько 20:05 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у місті Бровари біля Києва. Усіх мешканців було евакуйовано

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Згідно з даними рятувальників, пожежа виникла у двох квартирах будинку. Через деякий час вогонь розповсюдився на покрівлю.

До гасіння були залучені 12 осіб й 4 одиниці техніки ДСНС. Через деякий час до місця пожежі були направлені ще 4 одиниці техніки та 2 автодрабини. Площа вогню наразі встановлюється. Усіх мешканців будинку було евакуйовано. Жертв та потерпілих немає.

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пожежа
ДСНС
Київ
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