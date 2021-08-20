Біля Києва сталася пожежа у п'ятиповерхівці, мешканців евакуювали
Близько 20:05 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у місті Бровари біля Києва. Усіх мешканців було евакуйовано
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Згідно з даними рятувальників, пожежа виникла у двох квартирах будинку. Через деякий час вогонь розповсюдився на покрівлю.
До гасіння були залучені 12 осіб й 4 одиниці техніки ДСНС. Через деякий час до місця пожежі були направлені ще 4 одиниці техніки та 2 автодрабини. Площа вогню наразі встановлюється. Усіх мешканців будинку було евакуйовано. Жертв та потерпілих немає.
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