Біля Києва сталася пожежа у п'ятиповерхівці, мешканців евакуювали

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Згідно з даними рятувальників, пожежа виникла у двох квартирах будинку. Через деякий час вогонь розповсюдився на покрівлю.

До гасіння були залучені 12 осіб й 4 одиниці техніки ДСНС. Через деякий час до місця пожежі були направлені ще 4 одиниці техніки та 2 автодрабини. Площа вогню наразі встановлюється. Усіх мешканців будинку було евакуйовано. Жертв та потерпілих немає.