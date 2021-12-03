"Включно з найгіршими сценаріями": Резніков назвав можливі терміни готовності РФ до ескалації агресії проти України
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ескалація військової агресії з боку РФ може відбутися наприкінці січня
Про це Резніков заявив під час виступу у Верховній Раді 3 грудня, передає Еспресо.TV.
"Наша розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня", - сказав Резніков.
Міністр оборони зазначив, що станом на 3 грудня поблизу українського кордону знаходиться 94,3 тис. російських солдатів і офіцерів.
"Зараз навколо України та в Криму в постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 - на постійній основі, 8 - додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені для ескалації, сьогодні оцінюються в 94,3 тис. осіб", - сказав Резніков.
Міністр наголосив, що ескалація є вірогідним, але не обов'язковим сценарієм.
Резгіков додав, що Україна у разі потреби дасть відсіч агресору, але найбільше зацікавлена у дипломатичному врегулюванні.
- Нагадаємо, 1 грудня Росія почала регулярні військові навчання поблизу кордону України.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що "серйозно занепокоєний" військовою активністю РФ поблизу України та дедалі різкішою риторикою Росії.
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