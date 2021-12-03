"Включно з найгіршими сценаріями": Резніков назвав можливі терміни готовності РФ до ескалації агресії проти України

Про це Резніков заявив під час виступу у Верховній Раді 3 грудня, передає Еспресо.TV.



"Наша розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня", - сказав Резніков.



Міністр оборони зазначив, що станом на 3 грудня поблизу українського кордону знаходиться 94,3 тис. російських солдатів і офіцерів.



"Зараз навколо України та в Криму в постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 - на постійній основі, 8 - додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені для ескалації, сьогодні оцінюються в 94,3 тис. осіб", - сказав Резніков.



Міністр наголосив, що ескалація є вірогідним, але не обов'язковим сценарієм.



Резгіков додав, що Україна у разі потреби дасть відсіч агресору, але найбільше зацікавлена у дипломатичному врегулюванні.

Нагадаємо, 1 грудня Росія почала регулярні військові навчання поблизу кордону України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що "серйозно занепокоєний" військовою активністю РФ поблизу України та дедалі різкішою риторикою Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb