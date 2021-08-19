Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого українського прикордонника

Про це сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, передає РБК-Україна.



Зазначається, що тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.



"Так, сталась неприємна ситуація. Знайшли тіло прикордонника. Тривають слідчі дії", –повідомив речник Чернівецького прикордонного загону.



У Чернівецькому прикордонному загоні припускають, що це могло бути самогубство, та остаточні причини встановить слідство.



Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.



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