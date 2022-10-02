Біля Золотого на Луганщині Росія втратила 60 осіб
Біля Золотого на Луганщині українці позбавили російську армію близько шістдесяти осіб. У переліку - як загиблі, так і поранені
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Сили оборони України уразили ворожий об’єкт біля Золотого на Луганщині. У підсумку російська армія втратили близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.
Як наголосив Сергій Гайдай, загалом ракетні війська і артилерія України за добу уразили 8 командних пунктів росіян, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.
Авіація Сил оборони 1 жовтня завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА.
За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.
Із різних видів озброєння росіяни відкривали вогонь по таких населених пунктах:
- на Краматорському напрямку: Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Блакитні Озера, Івано-Дар’ївка, Закітне, Веселе, Спірне;
- на Бахмутському напрямку: Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка, Новоселівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк.
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