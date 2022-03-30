Бійці холодноярської бригади захопили хвалений "Солнцепек", яким окупанти лякали українців

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.

"Хвалені "Сонцепьоки", якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях", - пишуть військові.

93-тя ОМБр Холодний Яр показала світлину з транспортно-заряджальну машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".





Військові відзначають, що ця машина має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили холодноярці, була лише одна машина з усього комплексу.

"Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «Сонцепьока» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми" - розповів історію цього екземпляра російського оборонпрому воїн із позивним "Сід".

Додамо, що початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ сьогодні 30 березня.

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