Бійці Сил оборони збили ворожий вертоліт
2 квітня військові Сил оборони України збили черговий вертоліт окупантів
Про це повідомляє Командування сил спеціальних операцій ЗС України на своїй сторінці у Facebook.
"На одного півня рашистів стало менше! Працюємо!", - йдеться у повідомленні.
Також за добу бійці полку Азов знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, та взяли окупантів у полон.
- Нагадаємо, на Луганщині окупанти за тиждень втратили близько 800 військових, а до лікарні Алчевська з Попасної надійшло приблизно 30 поранених кадирівців.
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