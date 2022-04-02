Бійці Сил оборони збили ворожий вертоліт

Про це повідомляє Командування сил спеціальних операцій ЗС України на своїй сторінці у Facebook.



"На одного півня рашистів стало менше! Працюємо!", - йдеться у повідомленні.











Також за добу бійці полку Азов знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, та взяли окупантів у полон.



Нагадаємо, на Луганщині окупанти за тиждень втратили близько 800 військових, а до лікарні Алчевська з Попасної надійшло приблизно 30 поранених кадирівців.