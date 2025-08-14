Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
АТБ встановила рекорд українського ритейлу — українці за рік роблять 1 млрд покупок у магазинах мережі

Юлія Юліна
14 серпня, 2025 четвер
14:58
бізнес

Проаналізувавши оприлюднені фінансові та податкові показники корпорації АТБ, редакція звернула увагу на унікальний масштаб роботи компанії. У мережі поділилися даними, які раніше не публікували: протягом року в АТБ здійснюється близько одного мільярда покупок

Зміст

Це вперше оприлюднений показник роботи найбільшої вітчизняної мережі є беззаперечним рекордом в українському ритейлі за кількістю чеків, адже жодна інша торгівельна мережа в країні не досягла подібного масштабу взаємодії з клієнтами.

Щоденні чеки в понад 1280 магазинах мережі — це не лише масштабний бізнес, але й важлива опора продовольчої безпеки країни та великий донор податкових платежів до бюджетів усіх рівнів і гуманітарних програм.

Географія та динаміка зростання

Як уточнили в компанії, до кінця 2025 року АТБ планує відкрити ще до 40 нових маркетів і вийти на позначку 80 наново відкритих за рік магазинів. Цей показник стане найбільшим з 2022 року.

 Найширше покриття АТБ має на Київщині — 272 торгівельних підприємства, на другому місці рідна для компанії Дніпровщина із 216 магазинами, третє місце — Львівщина, де діє 92 маркети мережі.

Магазин, який знає кожен українець

За соціологічними опитуваннями, понад 95% громадян мають позитивний досвід покупок в АТБ, а кількість людей, які обирають цю мережу для постійних закупів,  перевищує 3 мільйони.

Попит стабільно високий — середній чек сьогодні становить понад 250 грн, відвідувач магазину зазвичай бере 6–7 товарів. У середньому касир обслуговує близько 350 покупців за зміну, надаючи кожному якісний сервіс швидше ніж за хвилину.

Беззаперечні фаворити покупців — продукція власних торгових марок АТБ, які мережа пропонує за конкурентними цінами. До ТОП-5 таких товарів  за кількістю щоденних продажів входять:  курячі яйця, цукор, картопля, банани, а також ексклюзивна 2-літрова Coca-Cola, яку міжнародний лідер ринку напоїв представляє на українському ринку винятково у мережі АТБ.

Масштабне зростання — користь для країни та людей

У першому півріччі 2025 року підприємства групи АТБ сплатили податків і зборів (включно з митними платежами та ЄСВ) на суму 18,02 млрд грн — на 35,9% більше, ніж торік. До державного бюджету надійшло 12,16 млрд грн, місцеві бюджети отримали 3,81 млрд грн, а до цільових фондів спрямовано 2,05 млрд грн. Лише флагманське підприємство корпорації — ТОВ «АТБ-Маркет» — перерахувало 14,35 млрд грн, з них 9,52 млрд грн — до держбюджету; 3,21 млрд грн — до місцевих бюджетів; 1,62 млрд грн — до цільових фондів.

Загальний податковий внесок підприємств корпорації до бюджетів усіх рівнів з початку повномасштабного вторгнення сягає 74,11 млрд грн. АТБ входить до десятки найбільших платників податків України та забезпечує близько половини всіх податкових надходжень від українського ритейлу.

Лідер за товарообігом

За перші шість місяців 2025 року товарообіг АТБ становив 139,39 млрд грн (з ПДВ та акцизом) — це на 19,8% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Мережа зберігає традицію пропонувати вигідні ціни (так звані перші після виробника), а також має постійну систему акцій і знижок, включно з ексклюзивними умовами для власників кобрендових карток (нині їх понад 2 млн).

Роль під час війни

АТБ не лише є опорою продовольчої безпеки України, але й системно допомагає армії, громадам і людям. Попри втрати на мільярди гривень внаслідок бойових дій та окупації мережа зберігає титул одного з найстабільніших постачальників продуктів — щоденна праця понад 59 тисяч співробітників забезпечує українців доступними товарами навіть у найскладніші часи.

АТБ — це не лише місце для покупок, це національний бренд. Компанія щодня доводить: масштаб може поєднуватися з відповідальним лідерством для країни та людей.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Більше новин
Про нас

