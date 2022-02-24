Бліцкригу у росіян не вийшло, вмилися кров’ю, - головнокомандувач ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що бліцкриг росіян у перший день агресії не вдався
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
"Бліцкриг у росіян не склався. Своєю кров'ю змивають!" - написав головнокомандувач.
Залужний зазначив, що українські військові надають противнику гідну відсіч. Також за його словами, відбити напад росіян буде важко, але весь сектор безпеки і оборони вистоїть.
Крім того, головнокомандувач відзначив втрати української армії в боях з російськими окупантами. "Молимося за душі полеглих братів і якнайшвидшого одужання пораненим", - додав Залужний.
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