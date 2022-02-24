Бліцкригу у росіян не вийшло, вмилися кров’ю, - головнокомандувач ЗСУ

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.



"Бліцкриг у росіян не склався. Своєю кров'ю змивають!" - написав головнокомандувач.



Залужний зазначив, що українські військові надають противнику гідну відсіч. Також за його словами, відбити напад росіян буде важко, але весь сектор безпеки і оборони вистоїть.



Крім того, головнокомандувач відзначив втрати української армії в боях з російськими окупантами. "Молимося за душі полеглих братів і якнайшвидшого одужання пораненим", - додав Залужний.