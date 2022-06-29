Про це інформує EuroNews.

Зазначається, що це перший випадок, коли EEA виявило прямий зв’язок між раковими захворюваннями й станом навколишнього середовища. У доповіді під назвою "Подолати рак – роль довкілля Європи" екологічні та професійні шкідливі чинники є причиною близько 10% випадків раку на континенті.



Забруднення повітря (як всередині приміщень, так і на вулиці) пов’язане з приблизно 1% усіх випадків раку в Європі і спричиняє близько 2% усіх смертей від раку. Недавні дослідження виявили зв’язок між тривалим впливом на організм твердих часточок у повітрі та лейкемією у дорослих і дітей.



Радон та ультрафіолетове випромінювання також сприяють розвитку раку. Радон - безбарвний газ без запаху, що утворюється в результаті радіоактивного розпаду невеликих кількостей урану, які зустрічаються в природних породах і ґрунті. Люди можуть зазнати впливу радону, вдихаючи повітря, яке надходить через тріщини та щілини в будівлях та будинках.

Вплив радону в приміщеннях пов’язано з 2% всіх випадків раку та кожним десятим випадком раку легенів у Європі. Природне ультрафіолетове випромінювання може бути причиною до 4% випадків раку в Європі. Зокрема, зростає кількість випадків меланоми, небезпечної форми раку шкіри.



Як зазначають науковці у своєму звіті, хороша новина полягає в тому, що цим ризикам можна запобігти, якщо країни Європи почнуть вживати термінових заходів.



"Зменшення забруднення за допомогою Плану дій ЄС щодо нульового забруднення та хімічної стратегії сталого розвитку, а також реалізація інших чинних політик ЄС значно зменшить кількість випадків раку та смертей. Це була б ефективна інвестиція в добробут наших громадян", – говорить Ганс Бруйнінкс, виконавчий директор ЕЕА.



План дій ЄС щодо нульового забруднення планується досягти до 2050 року. Він спрямований на усунення проблеми забруднення повітря, води та ґрунту. Три основні цілі включають покращення якості повітря, покращення якості води шляхом зменшення кількості відходів, пластикового сміття в морі та мікропластику, що викидається в навколишнє середовище. А також покращення ґрунту шляхом зменшення витрат поживних речовин та зменшення використання хімічних пестицидів.



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