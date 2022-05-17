Близько 27,9 тис. військових, 1235 танків, 201 літак і 167 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 17 травня
Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 17 травня у 27,9 тис. осіб, танків – 1235, літаків – 201
Про це Генеральний штаб Збройних Сил повідомив у фейсбук.
За його даними, за добу 16 травня втрати серед російських військових зросли на 200 осіб, до 27,9 тис. солдат, танків – на 7 одиниць, до 1235-ти, бойових броньованих машин - на 35 одиниць, до 3009-ти.
Крім того, за добу армія окупантів втратила 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 2109 одиниць такої техніки, свідчать оцінки ЗСУ.
Втрати артилерійських систем окупантів складають наразі 578 (+1 одиниця за добу), реактивних систем залпового вогню - 198 (+3 одиниці), засобів протиповітряної оборони - 90 (+1), гелікоптерів – 167 (+2), дронів - 436 (+9), спецтехніки - - 43 (+1), вказав Генштаб.
Без змін залищаються втрати російської сторони серед крилатих ракет - 97 та кораблів – 13, йдеться у зведенні.
Як зазначив Генштаб, найбільші втрати противник 16 травня поніс на Лиманському та Запорізькому напрямках.
- Нагадаємо, ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи.
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