Про це Генеральний штаб Збройних Сил повідомив у фейсбук.

За його даними, за добу 16 травня втрати серед російських військових зросли на 200 осіб, до 27,9 тис. солдат, танків – на 7 одиниць, до 1235-ти, бойових броньованих машин - на 35 одиниць, до 3009-ти.

Крім того, за добу армія окупантів втратила 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 2109 одиниць такої техніки, свідчать оцінки ЗСУ.

Втрати артилерійських систем окупантів складають наразі 578 (+1 одиниця за добу), реактивних систем залпового вогню - 198 (+3 одиниці), засобів протиповітряної оборони - 90 (+1), гелікоптерів – 167 (+2), дронів - 436 (+9), спецтехніки - - 43 (+1), вказав Генштаб.

Без змін залищаються втрати російської сторони серед крилатих ракет - 97 та кораблів – 13, йдеться у зведенні.

Як зазначив Генштаб, найбільші втрати противник 16 травня поніс на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи.

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