Близько 57% українців не схвалюють дії Зеленського, понад 71% вважають неправильним напрямок руху справ у країні, - дослідження

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології щодо суспільно-політичних настроїв українців.



Схвально про дії Зеленського відповіли 28,2% опитаних. Ще 14,9% не змогли або відмовилися відповісти.



У червні 2021 року дії Зеленського не схвалювали 52,7% українців, у липні - 56,1%. Схвально про роботу президента у червні відгукнулися 34,1% опитаних, у липні - 29,3%.



47,7% респондентів сказали, що Зеленський не виправдав їхніх надій, 35,4% - що виправдав частково або повністю (з них про повне виправдання надій говорять 4%), 14,2% відповіли, що ніколи не мали надій щодо Зеленського.



71,1% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 15% - що у правильному.



При цьому у червні 2021 року про неправильний напрямок руху справ у країни заявили 64% опитаних, у липні - 68,7%. Правильним напрямок руху справ в Україні у червні вважали 20% респондентів, у липні - 16,1%.





Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося 20-25 жовтня 2021 року методом особистого (face-to-face) інтерв'ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Було опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.



У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента відбулися найближчим часом, за Володимира Зеленського проголосували б 25,1% громадян, Петра Порошенка підтримали б 14,1% українців.