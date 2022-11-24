Про це пише Forbes.

Прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни, за розрахунками Forbes, становлять приблизно $82 млрд. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій. Та не включає стабільні видатки на оборону, або втрати пов’язані з економікою.

В 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд. Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії.

Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що тільки ЄС платив за нафту і газ Росії близько 1 млрд євро на день. То зараз ситуація інша. Доходи федерального бюджету РФ від експорту нафти і газу знижуються. Росія вже втратила більшу частину європейського газового ринку, після зупинки постачання через Північний потік. З грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти. Тим часом війна вимагає більше грошей. Восени вартість витрат на війну для РФ зросла вдвічі. Зараз війна потребує щонайменше $10 млрд на місяць.

Найбільшими статтями витрат стали забезпечення армії (28,7 млрд), втрачена техніка (20,8 млрд) і зарплата військовим (15,6 млрд).

Якщо говорити лише про забезпечення армії, то найбільше витрат сталося через використання ракет (14,1 млрд). По Україні ворог випустив понад 4000 ракет, середня вартість однієї складає $3 млн. Окрім цього на забезпечення артилерії пішло 6,6 млрд доларів.

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