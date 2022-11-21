Блокування податкових накладних не припиняється, – Южаніна ініціює зміни до закону

"Останнім часом майже нікого, з ким довелося спілкуватися, не оминула проблема блокування ПН/РК. Телефонують усі. Старі й нові знайомі. В усіх одне питання: чи не знаю я, що відбувається? Знаю: повністю ручний режим блокування/розблокування. І, як пояснили мені, все – "на комерційній основі", – пише Южаніна.

"Тому чекати немає чого. Ні ДПС, ні куратори служби з боку влади не змінять своїх дій. Вихід – забрати у виконавців цю функцію", – вважає народна депутатка.

"Збираюся реєструвати проєкт закону, спрямований на захист прав платників податків", – наголошує Южаніна.

Ніна Южаніна, зокрема, пропонує протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, не застосовувати процедуру зупинення реєстрації ПН/РК.

"Цей невиправданий тиск на платників податків під час війни потрібно нарешті припинити, а не викручувати руки тим, хто попри все намагається працювати і сплачувати податки", – пояснює депутатка

Також пропонується протягом вказаного періоду продовжити строк реєстрації ПН/РК:

для складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця – до 5 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця – до 20 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 20 календарних днів з дня отримання такого РК отримувачем (покупцем).

"Так, саме продовжити строки, а не обмежити їх 15 і останнім календарним днем місяця. У травні, коли законодавчо відновили як відшкодування, так і блокування ПДВ, забули вказати "включно". Податкова зрозуміла це буквально, що зробило строки реєстрації ПН/РК ще коротшими", – пояснює Южаніна.

Вона також пропонує передбачити, що надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюється не в будні з 8 до 18, а щоденно з 8 до 22 години.

"На жаль, ми не здатні передбачити ані атак ворога, ані чергового вимкнення електроенергії "за графіком". Тому кожен на своєму місці працює тоді, коли для цього є можливість, чи щойно з’являється така можливість", – зауважує Ніна Южаніна.

"Можете попросити знайомих депутатів долучитися до підписання законопроєкту. Готова віддати авторство і бути в колективі авторів. Аби лише проблему вирішити", – резюмує народна депутатка.

Як повідомила у своєму зверненні до президента Спілка українських підприємців, за даними Державної податкової служби близько 11 000 платників податку на додану вартість отримали статус ризикового платника податків, який унеможливлює подальшу діяльність бізнесу та призводить до його руйнування та банкрутства; по всій країні понад два мільйони заблокованих податкових накладних.

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