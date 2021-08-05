Блокування, внесення до реєстру екстремістів: у РФ закрилися ЗМІ "Открытые медиа", "МБХ медиа" та проєкт "Правозащита Открытки"
Генпрокуратура Росії звинуватила "Открытые медиа" у зв'язку з "забороненими організаціями". "МБХ медиа" був заблокований "Роскомнадзором"
Про це розповідає "Радіо Свобода".
"На жаль, владі не потрібні медіа-проєкти з критичним поглядом на те, що відбувається в країні, чим більше критики – тим коротше життя проєкту. Але ми хоча б спробували", – прокоментували в редакції "Открытые медиа",
Генпрокуратура РФ пов'язує даний ЗМІ з організаціями, визнаними небажаними на території Росії. Журналісти пояснили, що наразі в них немає підтвердження цієї інформації від "Роскомнадзору".
"Що таке статус "пов’язані з небажаними організаціями", я до кінця не розумію, – прокоментувала головний редактор видання "Открытые медиа" Юлія Ярош.
За її словами, юристи теж не розуміють статусу та змісту звинувачення.
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"Вони (юристи, -ред.), звичайно, бачать в цьому небезпеку. Наша компанія, Open Press, ніколи не була небажаною і ніколи не співпрацювала з небажаними компаніями. Ми вважали, що все робимо у відповідності з законом, але отримали сигнал від генпрокуратури та "Роскомнадзору", що вони вважають інакше. На жаль, становище таке, що потрібно припинити нашу роботу, щоб люди не ризикували отримати кримінальну справу", - додала вона.
Проєкт "Правозащита Открытки" також припинив роботу, оголосила юрист Анастасія Буракова.
В ніч на 5 серпня на сайті "МБХ медиа" з'явилась остання новина, в якій журналісти розповідають про блокування сайту "Роскомнадзором".
Генпрокуратура РФ послалася на статтю 15.3 Федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації".
Відповідно до цієї статті блокуються сайти, що містять інформацію з закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі в незаконних масових заходах.
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