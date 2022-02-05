Bloomberg помилково опублікував заголовок про початок вторгнення Росії до України

Про це повідомляє Bloomberg.

На стрічці новин на сайті Bloomberg протягом деякого часу був присутній заголовок: "Росія нападає на Україну". Агентство визнало помилку та оголосило про розслідування інциденту. У Bloomberg пояснили, що готують чернетки заголовків на різні випадки.

"Ми заздалегідь готуємо заголовки для багатьох сценаріїв. Сьогодні близько 4 години вечора за північноамериканським східним часом на нашому сайті був випадково опублікований заголовок "Росія нападає на Україну". Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок було прибрано, і ми розслідуємо причину того, що сталося", - йдеться у повідомленні Bloomberg.

Посилання було доступне протягом більш ніж півгодини, при спробі зайти на нього висвічувалася помилка сервера (HTTP 500). Помилковий заголовок не був доступний на закритій стрічці новин Bloomberg, якою користуються інші ЗМІ.



This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

Нагадаємо, 3 лютого у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані.

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