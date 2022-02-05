Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Bloomberg помилково опублікував заголовок про початок вторгнення Росії до України

Bloomberg помилково опублікував заголовок про початок вторгнення Росії до України

5 лютого, 2022 субота
07:05
війна з Росією Росія перекинула на Донбас

Агентство Bloomberg помилково опублікувало заголовок про початок російського вторгнення до України

Про це повідомляє Bloomberg

На стрічці новин на сайті Bloomberg протягом деякого часу був присутній заголовок: "Росія нападає на Україну". Агентство визнало помилку та оголосило про розслідування інциденту. У Bloomberg пояснили, що готують чернетки заголовків на різні випадки.

"Ми заздалегідь готуємо заголовки для багатьох сценаріїв. Сьогодні близько 4 години вечора за північноамериканським східним часом на нашому сайті був випадково опублікований заголовок "Росія нападає на Україну". Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок було прибрано, і ми розслідуємо причину того, що сталося", - йдеться у повідомленні Bloomberg.

Посилання було доступне протягом більш ніж півгодини, при спробі зайти на нього висвічувалася помилка сервера (HTTP 500). Помилковий заголовок не був доступний на закритій стрічці новин Bloomberg, якою користуються інші ЗМІ.
 

  • Нагадаємо, 3 лютого у ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Bloomberg
російська агресія
російське вторгнення
вторгнення в Україну
Читайте також:
Китай ООН
31 січня, 2022 понедiлок
Китай на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації довкола України: необхідно повністю реалізувати Мінські угоди і розглянути питання, якими стурбована РФ
Олександр Трухін
Автор Віталій Портников
2 лютого, 2022 середа
Віталій Портников: За обман доведеться відповідати
Ентоні Джошуа
3 лютого, 2022 четвер
Джошуа перед реваншем зробив зухвалу заяву про Усика та нового тренера
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.99
    Купівля 27.99
    Продаж 28.29
  • EUR
    Купівля 31.92
    Продаж 32.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
5 лютого
08:22
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 42 533 нових випадки COVID-19
08:01
Збірна України з футзалу
Збірна України дізналася суперника у матчі за бронзу Євро-2022 з футзалу
07:46
Олександр Трухін
Не могли Монастирський та Зеленський не знати про ДТП з Трухіним, - Аваков
07:24
ООС ЗСУ
Впродовж доби на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"
2022, п'ятниця
4 лютого
23:00
Україна-НАТО
Наразі про швидке приєднання України до НАТО не йдеться, - заступник Столтенберга
22:48
У Полтаві демонтували пам’ятник полководцю Російської імперії Суворову
22:36
Коронавірус в Україні
На боротьбу з COVID-19 в Україні минулого року витратили 46,4 млрд грн, - Мінфін
22:29
тероборона
В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань тероборони
22:14
Джейн Псакі
Білий дім підтвердив обговорення з Європою диверсифікації поставок газу
22:13
Не тільки Javelin: Естонія може надати Україні ще й інше озброєння, - посол
21:52
Трухін дтп
Патрульні не передали відео ДТП за участю нардепа Трухіна слідчим Нацполіції і ДБР, бо воно не збереглось, - Офіс генпрокурора
21:37
Twitter
Щоб розуміти, що користувачі не хочуть бачити: Twitter запустив масове тестування кнопки "проти"
21:29
Євро
Євросоюз виділить €2 млрд фінансової допомоги Азербайджану
21:10
Ексклюзив
Козаченко
Монастирський та Сухачов знали про всі матеріали і обставини ДТП з нардепом-"слугою" Трухіним, - адвокат
20:57
американські військові
Перші 2 тис. американських військових прибули до Німеччини на тлі зростання загрози з боку Росії
20:40
Олександр Трухін
"Звозив "чорну" готівку, перераховував у Києві і заносив до офісу": "ексслуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" ОПУ
20:34
ОБСЄ
Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник місії ОБСЄ та не пропустили патруль до важливих об'єктів цивільної інфраструктури
20:31
Інфографіка
Олімпіада-2022, біатлон
Олімпіада-2022: розклад першого дня зимових Ігор у Пекіні
20:28
Ексклюзив
Сергій Кривонос
На війні треба розраховувати на найгірший варіант: Україна має бути готова до ескалації вздовж кордону, - генерал ЗСУ Кривонос
20:09
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 5 лютого
20:09
Ганна Маляр
"Ніхто не піде на апокаліптичний спосіб знищення": у Міноборони заявили, що обстріл Києва у разі нового вторгнення РФ малоймовірний
20:08
Батьківщина-Мати
"На знак єднання нації і задля захисту української землі": монумент "Батьківщина-Мати" підсвітили жовто-блакитними кольорами
19:49
ДСНС
У Прип'яті підрозділи МВС провели навчання з оборони населених пунктів та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості
19:41
Україна - Росія
Україна за 72 секунди до кінця матчу не забила пенальті і програла Росії у півфіналі Євро-2022
19:32
Стрілянина у центрі Києва: трьом фігурантам справи обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
19:23
Верховний Суд заявив про зникнення 68 автомобілів на суму понад 12 млн грн
19:17
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Одурів та відрвався від реалій: Путін не розуміє місця РФ в сучасному світі і своїм викликом об'єднав Захід навколо світового порядку, - нардеп Осадчук
19:07
Олексій Резніков
Росії не вистачить військових сил, щоб здійснити наступ на територію України з Білорусі, - Резніков
18:59
Сійярто
Сподіваємося, що холодна війна не повернеться, - МЗС Угорщини про ситуацію навколо України
18:50
Deutsche Welle закрила офіс у Москві
18:48
відпочинок, Греція
Тепер без тесту на COVID-19: Греція спростила вимоги щодо вʼїзду вакцинованих туристів
18:41
СБУ
Створювали фейкові акаунти в соцмережах на замовлення РФ, щоб поширювати дезінформацію: СБУ викрила двох жителів Житомирщини
18:35
Україна - Росія
Путін - ху*ло: українські фанати заспівали легендарну пісню у півфіналі Євро-2022 проти Росії і отримали зауваження від диктора
18:28
Денис Монастирський
"Якби зателефонував, у той же момент був би посланий", - Монастирський про спроби Трухіна вирішити справу з ДТП
18:16
Борис Джонсон
Джонсон і Шольц обговорили безпекову ситуацію в Україні та домовились про розробку комплексного пакета санкцій проти РФ
18:15
Українські прикордонники отримали від США 40 вантажівок для патрулювання важкодоступних районів
17:56
посольсто Німеччини
Київ відправив уряду Німеччини список необхідного озброєння, - ЗМІ
17:51
Патрони та протитанкові міни: на Донеччині в приватному будинку виявили схрон із боєприпасами
17:43
Збитий безпілотник
Збитий військовими Білорусі "український безпілотник" виявився російським, - The Insider
17:33
полювання на китів
Ісландія планує заборонити полювання на китів з 2024 року
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV