Боєць MMA з Казахстану, якого жорстоко побили омонівці, оголосив про завершення кар'єри

Про це Хамітов оголосив у Instagram.

За його словами, він планував виступати ще п'ять років, однак вимушений завершити кар'єру.

"Я планував ще років п'ять виступати, продовжувати кар'єру, славити країну. Але оскільки вся ця ситуація сталася не без участі правоохоронних органів, я вирішив завершити кар'єру. Я офіційно завершую свою спортивну кар'єру. Для мене починається нова кар'єра, новий розділ у моєму житті", – сказав Хамітов, який підтримав протести проти казахстанської влади.

Через це в його будинок увірвалися спецпризначенці та жорстокого його побили та затримали. За словами Хамітова, під час затримання його батька вдарили прикладом автомата.

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