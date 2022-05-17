Бої на Донеччині та "дорога життя" на Луганщині: передові позиції російсько-української війни | Ірина Вовк у проекті “Волонтери і війна”

Про життя військових та мешканців, котрі не залишили рубежі журналістка "Еспресо" у програмі "Волонтери і війна" поспілкується із волонтеркою Іриною Вовк, котра днями повернулася із передової.

У вівторок 17 травня у програмі "Волонтери і війна" волонтерка Ірина Вовк розповість про будні українського війська. Що беруть із собою бійці, коли йдуть у бій та як триває підготовка. Не обходить без пісні, а ось якої – почуєте у відео. Крім того про бої на Донеччині та Луганщині, так звана "дорога життя" Лисичанськ – Бахмут, чому вона важлива і як тримаються захисники. Що кажуть місцеві, котрі не залишили своїх домівок. Ірина Вовк розповість після відвідин передових позицій.

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