Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ми втратили вже дуже багато, тому що боями різної інтенсивності охоплено майже 20% лісів України, а це площа близько 3 млн га. Попередня оцінка збитків складає 19,5 млрд грн, включаючи збитки від втрати лісів та майна лісогосподарських підприємств. Це надзвичайно великі масштаби, які ще до кінця неоцінені, тому що є ряд територій, на які ми досі не можемо зайти", - повідомив голова Держлісагентства.



Юрій Болоховець зауважив, що з часом ці втрати будуть поправлені, тому що вже триває активна робота.



"Програма президента України "Зелена країна", по висадці мільярда дерев, не припиняється навіть під час війни. Також будуються та відкриваються сучасні лісонасіннєві центри. Нещодавно на Житомирщині запрацював один з таких центрів, який буде давати якісний садівний матеріал за європейськими вимогами. Будемо відновлювати ліси", - підкреслив Болоховець.

Раніше Тернопільська обласна прокуратура повідомліла про збитки на мільйон через діяльність лісової банди на Тернопільщині, яка вирубувала дерева і продавала їх "наліво"

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