Бойко, Хорошковський, Цушко, Калєтнік, брати Литвини, Лавринович. Посадовці часів Януковича мають з'явитися завтра на допит до СБУ

Про це можна дізнатися з розділу "Повістки" офіційного сайту відомства, передає Еспресо.TV.



Необхідно з'явитися:



ексміністру фінансів Ярошенку Федіру Олексійовичу,



екснардепу від Партії регіонів Шпенову Дмитру Юрійовичу,



ексміністру економіки, ексголові Антимонопольного комітету Цушку Василю Петровичу,



ексголові Служби безпеки України Хорошковському Валерію Івановичу,



ексголові Верховної Ради Литвину Володимиру Михайловичу



ексголові Державної прикордонної служби Литвину Миколі Михайловичу, брату Володимира Литвина,



ексміністру юстиції Лавриновичу Олександру Володимировичу,



ексдепутатці від Партії регіонів Ковальовій Юлії Вікторівні,



ексголові Державної митної служби Калєтніку Ігорю Григоровичу.



По кожному випадку додається копія повістки.



Цих осіб допитуватимуть в статусі свідків.



У випадку неявки передбачено відповідальність.





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