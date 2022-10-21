Братія "русскіх лібералов" хоче прийти до влади на українській крові й сльозах
Майбутнє переможеної Росії буде обговорюватися не російськими опозиціонерами, а переможцями й тими народами, які сьогодні зазнають біди від Москви та потерпали за часів СРСР
У Польщі зберуться російські "ліберали". Там вони нібито хочуть обговорювати політичний устрій майбутньої Росії.
Є один принциповий момент. Майбутнє переможеної Росії буде обговорюватися не російськими опозиціонерами, а переможцями й тими народами, які сьогодні зазнають біди від Москви та потерпали за часів СРСР.
Тільки після цього денацифіковані залишки російських еліт можуть збиратися і вирішувати, як будувати майбутнє того, що залишиться від Росії, виходячи з тих зобов‘язань і обтяжень, які на них будуть покладені переможцями.
Майбутнє переможеної Росії буде обговорюватися не російськими опозиціонерами, а переможцями й тими народами, які сьогодні зазнають біди від Москви та потерпали за часів СРСР
А ця безкорисна метушня "опозиціонерів" зараз виглядає як спроба врятувати імперію шляхом усунення режиму Путіна.
Є ще один чутливий нюанс. Вся ця братія з ходорковських, пономарьових, гудкових хоче прийти до влади на українській крові й сльозах. Наша війна — це їхній шлях до влади. Тим часом вони їздять по світах і розповідають, що Путін поганий, але Росію треба зберегти. Вони розказують західним елітам різні страшилки про те, як усім буде погано, коли їхня "матушка" розпадеться.
З огляду на активність цих "таваріщєй", не можна виключати, що вся ця діяльність організована і координується російськими спецслужбами як екстремальний сценарій.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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