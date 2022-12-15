Брехня — це завжди вогонь по своїх
Я не бачив на війні зброї, яка б вбивала стільки як вбиває брехня. Ворог зазнав багато поразок через брехню, але великі втрати брехня робить і нам
Брехня завжди живе з нами, але тільки на війні ти бачиш як неймовірно дорого вона коштує.
Коли стріляє ворог — ти розумієш як від того ховатись.
А брехня — це завжди вогонь по своїх.
Замість організації постійної аеророзвідки та видачі даних штурмовим групам брехня каже: "Йдіть, їх там мало", замість підготовки бійців брехня каже: "Десь треба знайти солдат, які не втікають", замість ураження цілей з корегуванням брехня каже: "Ми відстріляли по координатах", замість розбору бою зверху вниз брехня каже: "Подивіться наші карти, тут все правильно", замість планування та управління брехня кричить: "Не сцитє!".
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Правда вимагає кропіткої праці, правда складна. Але щастя на війні в тому, що усі знають як має виглядати правда
Брехня слабка, коли командири довіряють один одному, думають, як покращити свої дії, усі б’ються разом заради зрозумілої цілі.
Але брехня посилюється, коли керівники у команді починають бити один одного скаргами та службовими розслідуваннями, але результатів від того не настає і відповідати за помилки ніхто не хоче.
У нас чимало тих, хто робить правду кожного дня
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Правда вимагає кропіткої праці, правда складна. Але щастя на війні в тому, що усі знають як має виглядати правда. Це відео з коптера, як на шматки розлітається ворог, це полонені вороги, це знищена від прямих влучань техніка, це трофеї, це села та міста, звільнені внаслідок вдалої тактики. Вбиті та підтверджені на відео та фото вороги — і підрахунок наших втрат, який має бути в рази менше, ось це і є головний результат війни. Вбити ворога та врятувати своїх.
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Як же важливо, щоб у будь-яких розбірках шукали не те, хто більше бреше, а спочатку те, хто та що саме дає результат. Хто робить правду, і хто на цю правду працює.
У нас чимало тих, хто робить правду кожного дня.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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