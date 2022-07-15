Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"Під час ведення артилерійського вогню самохідною артилерійською батареєю 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу з коректуванням вогню 131 розвідувального батальйону по противнику з гармат М109 було знищено ворожу гармату МСТА-Б - 1 од.", - наголосили в ЗСУ.

14 липня в Новій Маячці Олешківського району Херсонщини ЗСУ ліквідували пункт російської армії, який був розташований у приміщенні колишнього дитячого санаторію.

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