Бригада Лицарів Зимового походу ЗСУ показала, як знищила російську гармату
Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу показала відео знищення російської гармати МСТА-Б
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.
"Під час ведення артилерійського вогню самохідною артилерійською батареєю 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу з коректуванням вогню 131 розвідувального батальйону по противнику з гармат М109 було знищено ворожу гармату МСТА-Б - 1 од.", - наголосили в ЗСУ.
- 14 липня в Новій Маячці Олешківського району Херсонщини ЗСУ ліквідували пункт російської армії, який був розташований у приміщенні колишнього дитячого санаторію.
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