Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Бригада, яка вгризається в Мар‘їнку: Порошенко привіз 79-й ОДШБр три авторемонтні майстерні та протиланцетні сітки

Бригада, яка вгризається в Мар‘їнку: Порошенко привіз 79-й ОДШБр три авторемонтні майстерні та протиланцетні сітки

17 червня, 2023 субота
17:51
Новини

Техніка на фронті має ремонтуватися швидко – переконаний Петро Порошенко. Під час наступальних дій витрачати дорогоцінний час на довгу логістику задля ремонту бойових машин – значить наражати на додаткову небезпеку особовий склад

Про це йдеться на сайті партії "ЄС".

Тому Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" налагодили виробництво пересувних авторемонтних майстерень. 

Три майстерні привезли у 79-ту десантну бригаду. Військовим також передали спеціальні захисні сітки проти російських дронів "Ланцет", які роблять чимало біди. 

Першим ділом десантники оглядають майстерню та її начиння – це справжня скарбниця для кожного технаря, а тим паче на війні. 

"На фронті вони виконують дуже важливе завдання, допомагають нашим побратимам відновлювати техніку, яка пошкоджена при виконанні бойових завдань на лінії зіткнення або в районах, де були обстріли. Проводиться евакуація, потім за допомогою цих машин проводиться ремонт техніки, вона відновлюється і знову встає у стрій. Тут є генератори, різного типу ключі, домкрати, тиски, все необхідне, щоб якісно виконати ремонт», – пояснює боєць. За його словами, така майстерня може під’їхати кілометрів за 10 до лінії фронту. Раніше ж доводилося відправляти техніку за десятки, а то й сотні кілометрів на ремонт. 

Порошенко каже: на майстерні вже вишикувалась черга: «ми мали програму на 30 одиниць. Зараз маємо 79 замовлень. Поставили їх виробництво на потік. Особливо важливо це робити зараз – під час реалізації контрнаступу". 

Робити протиланцетні сітки почали теж на замовлення військових. «Застосування ворогом безпілотних ударних апаратів "Ланцет" дуже шкодить нашим позиціям. Найбільш ефективною виявилась сітка, яку ми виготовляємо на двох виробничих підрозділах спеціально під замовлення Збройних Сил. Формат цієї сітки залежить від того, що вона має покривати. Або вузол ППО, або вузол радіоелектронної боротьби. Або наші ударні позиції. Вона показала себе дуже ефективно. Ми отримали замовлення від наших десантників, у найкоротший термін налагодили виробництво і сьогодні доставили сюди", – показує Порошенко. 

"Це – наша форма подяки за всю бойову історію. Бо зараз 79-ка вгризлася в Мар‘інку. І сьогодні бої за Мар‘їнку є прикладом унікальної мужності, майстерності і бойового духу", – пояснює п’ятий президент. 

Читайте також:
Генрі Кіссінджер
16 червня, 2023 п'ятниця
Політичне виживання Путіна в разі перемоги України буде малоймовірним, – Кіссінджер
Сиріл Рамафоса
17 червня, 2023 субота
Президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника
ЗАЕС
16 червня, 2023 п'ятниця
Зеленський заявив, що РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
17 червня
18:47
Денис Шмигаль
Уряд готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, - Шмигаль
18:35
ЄС - Україна
ЄС назвав марною справою намір Росії провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України
18:29
Оновлено
Репортаж з позицій російських окупантів
Французький телеканал зняв репортаж з позицій російських військових на окупованих територіях. МЗС України відреагувало
18:20
Херсонщина обстріл
Росіяни атакували Козацьке на Херсонщині: є загиблий та поранені
18:11
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Телеграм-канали, а навіщо ви підриваєте обороноздатність держави?
18:09
Данія готова передати винищувачі F-16 Україні лише за згодою США
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Наші ветерани: нова надія чи прихована загроза?
18:00
Ексклюзив
Україна-НАТО
Сподіваюсь, у Вільнюсі Захід дасть зрозуміти, що майбутнє України - у НАТО, - генерал Ходжес
17:54
міст через Ірпінь
На Київщині відновили ще один міст через річку Ірпінь
17:42
ДБР
Двоє правоохоронців з Полтави розважалися у лісосмузі із 15-річною дівчиною. Одного вже затримали
17:30
Ексклюзив
НАТО
Саміт НАТО у Вільнюсі враховуватиме хід контрнаступу ЗСУ, - Фейгін
17:07
Іван Федоров, мер Мелітополя
У Мелітополі п'яні росіяни обстріляли окупаційну поліцію та ФСБ
17:00
Еммануель Макрон
У Франції заарештували юнака, підозрюваного в замаху на Макрона
16:37
Сиріл Рамафоса
Делегація ПАР прибула до Петербургу для переговорів з Путіним
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Теракт РФ з руйнування Каховської ГЕС позначиться на інфляції
15:50
аміак
У Кременчуці на м'ясокомбінаті стався витік аміаку: є постраждалі
15:39
"Кам’янська Січ"
Через підрив Каховської ГЕС Нацпарки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" перетворюються на пустелю
15:22
Олександр Ткаченко
Збитки культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС сягають десятків мільйонів гривень, - Ткаченко
15:04
Оновлено
ІДІЛ
В Уганді бойовики, підпорядковані ІДІЛ, напали на школу: щонайменше 41 загиблий
15:01
Оновлено
загинув шахтар
На вугільній шахті у Павлограді стався вибух, трьох людей госпіталізували
14:55
ПриватБанк
Вночі не працюватимуть карти, термінали та банкомати: ПриватБанк проводить регламентні роботи
14:43
Обстріл Костянтинівки
Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині: поранена жінка й 9-річна дитина
14:28
Російські військові
На Херсонщині та в Криму серед окупантів шириться холера, - рух "Атеш"
14:05
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожина можуть відправити на фронт і там вбити, а списати на Україну, - Фейгін
14:01
OPINION
Борислав Береза
Погрожуючи ядеркою, Росія забуває про удар у відповідь
14:00
Ексклюзив
Бен Ходжес
Україна стала на шлях до звільнення Криму, - генерал Ходжес
13:57
Оновлено
У прикордонному селі на Харківщині росіяни вбили ракетою двох людей
13:20
Одеса пляж
На Одещині категорично заборонили купатися та ловити рибу
12:26
Жителька Глухова через свого родича в РФ розповідала ФСБ подробиці "прильотів"
Жителька Глухова через свого родича в РФ розповідала ФСБ подробиці прильотів
12:02
OPINION
Олексій Мустафін
Неочікувані переможці
11:53
супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
Maxar опублікувала нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
11:30
землетрус
На заході Франції стався землетрус силою понад 5 балів
10:56
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Є підозра, що у Білорусь завезено стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М" радіусом дії 12 тис. км, - засновник "Білого легіону" Бульба
10:46
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині підтопленими залишаються 28 населених пунктів, однак рівень води знижується
10:35
обстріл
За добу російська армія обстріляла 10 областей: є постраждалі, 7 людей загинуло. Ситуація в регіонах
10:29
російський гелікоптер Мі-28
Росія отримала тимчасову перевагу в авіації на півдні України, - британська розвідка
10:22
Ексклюзив
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ, - Плетенчук
10:05
OPINION
Орест Сохар
Україна в НАТО: компроміс від Столтенберга
10:05
ЗСУ, контрнаступ
Міноборони: Україна перехоплює ініціативу на полі бою, але потрібна зброя дальністю до 200 км
09:36
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі заявив про намір повернутися у грузинську політику
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV