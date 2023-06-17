Бригада, яка вгризається в Мар‘їнку: Порошенко привіз 79-й ОДШБр три авторемонтні майстерні та протиланцетні сітки

Про це йдеться на сайті партії "ЄС".

Тому Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" налагодили виробництво пересувних авторемонтних майстерень.

Три майстерні привезли у 79-ту десантну бригаду. Військовим також передали спеціальні захисні сітки проти російських дронів "Ланцет", які роблять чимало біди.

Першим ділом десантники оглядають майстерню та її начиння – це справжня скарбниця для кожного технаря, а тим паче на війні.

"На фронті вони виконують дуже важливе завдання, допомагають нашим побратимам відновлювати техніку, яка пошкоджена при виконанні бойових завдань на лінії зіткнення або в районах, де були обстріли. Проводиться евакуація, потім за допомогою цих машин проводиться ремонт техніки, вона відновлюється і знову встає у стрій. Тут є генератори, різного типу ключі, домкрати, тиски, все необхідне, щоб якісно виконати ремонт», – пояснює боєць. За його словами, така майстерня може під’їхати кілометрів за 10 до лінії фронту. Раніше ж доводилося відправляти техніку за десятки, а то й сотні кілометрів на ремонт.

Порошенко каже: на майстерні вже вишикувалась черга: «ми мали програму на 30 одиниць. Зараз маємо 79 замовлень. Поставили їх виробництво на потік. Особливо важливо це робити зараз – під час реалізації контрнаступу".

Робити протиланцетні сітки почали теж на замовлення військових. «Застосування ворогом безпілотних ударних апаратів "Ланцет" дуже шкодить нашим позиціям. Найбільш ефективною виявилась сітка, яку ми виготовляємо на двох виробничих підрозділах спеціально під замовлення Збройних Сил. Формат цієї сітки залежить від того, що вона має покривати. Або вузол ППО, або вузол радіоелектронної боротьби. Або наші ударні позиції. Вона показала себе дуже ефективно. Ми отримали замовлення від наших десантників, у найкоротший термін налагодили виробництво і сьогодні доставили сюди", – показує Порошенко.

"Це – наша форма подяки за всю бойову історію. Бо зараз 79-ка вгризлася в Мар‘інку. І сьогодні бої за Мар‘їнку є прикладом унікальної мужності, майстерності і бойового духу", – пояснює п’ятий президент.