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Бринзак після скандалу з натуралізованими росіянками залишає посаду президента Федерації біатлону України

11 квітня, 2022 понедiлок
15:55
Спорт Збірна України з біатлону, естафета

Володимир Бринзак оголосив, що залишає пост президента Федерації біатлону України після 24 років на посаді

Про це повідомляє Biathlon.com.ua

Бринзак заявив, що не висуватиме своєї кандидатури на наступний чотирирічний термін на виборах президента організації, які мають відбутися 18 травня. 

Бринзак очолював ФБУ з 1998 року. Причин такого кроку функціонер не назвав. 

У квітні біатлоністи збірної України звинуватили президента федерації, в тому, що він сказав неправду про місце перебування натуралізованих росіянок, які виступають за збірну України. Спортсмени стверджували, що росіянки залишили країну одразу після початку повномасштабної російської агресії. Водночас сам Бринзак заявив, що вони вже перебували на той час у РФ.   

Невдоволення через ситуацію, що склалася, висловили Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Артем Прима, Валерія Дмитренко, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Андрій Доценко.

У складі збірної України у сезоні 2021/22 було шість натуралізованих спортсменок, які раніше виступали за Росію та Білорусь. Ще одну росіянку Дар’ю Сидорову натуралізували влітку 2021 року – вона не встигла виступити за Україну на міжнародній арені.

Білоруска Дар’я Блашко, яка побувала під обстрілами у Чернігові, підтримує Україну, а зараз перебуває у Словенії. Анастасія Рассказова залишилася в Україні після вторгнення та перебуває на зборі з юніорською командою України в Словенії.

Надія Бєлкіна - у лавах ЗСУ в одній частині з українкою Анною Кривонос.

Ольга Абрамова у Москві, але публічно виступила проти війни. 

Катерина Бех та Оксана Москаленко жодним чином не висловили своєї позиції. 

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Володимир Бринзак
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федерація біатлону України
Ольга Абрамова
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