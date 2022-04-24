Британія передає ЗСУ гаубиці та 45 тис. снарядів до них, - Daily Express

Про це із посиланням на власні джерела у суботу, 24 квітня 2022 року, заявила газета Daily Express, розповідає Еспресо.TV.



"Наступного тижня разом із самохідними гаубицями AS90 до Польщі буде відправлено 45 тис. фугасних снарядів британського виробництва, де українські війська навчатимуть використовувати та підтримувати їх перед відправкою на фронт", - зазначається у повідомленні.



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Кількість гаубиць - 20 штук.



Як наголошується, для Британії, такий крок стане "найбільшою артилерійською кампанією з часів Другої світової війни".







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