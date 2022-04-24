Британія передає ЗСУ гаубиці та 45 тис. снарядів до них, - Daily Express
Для перемоги над російською армією урядом Великої Британії буде передано Україні партію важкої артилерії у комплекті з десятками тисяч набоїв
Про це із посиланням на власні джерела у суботу, 24 квітня 2022 року, заявила газета Daily Express, розповідає Еспресо.TV.
"Наступного тижня разом із самохідними гаубицями AS90 до Польщі буде відправлено 45 тис. фугасних снарядів британського виробництва, де українські війська навчатимуть використовувати та підтримувати їх перед відправкою на фронт", - зазначається у повідомленні.
Читайте також: Вражають ціль за 60-70 км. Разом з гаубицями Канада надає Україні далекобійні GPS-керовані снаряди, - СBS
Кількість гаубиць - 20 штук.
Як наголошується, для Британії, такий крок стане "найбільшою артилерійською кампанією з часів Другої світової війни".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе