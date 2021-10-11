Британія визнала українські COVID-сертифікати
Велика Британія та Франція змінили правила в'їзду для громадян України
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у Telegram.
"Франція посилює правила в'їзду для українців. Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів", - йдеться у повідомленні.
Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації та прийматиме громадян, які вакцинувались препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.5
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе