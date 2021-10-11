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Британія визнала українські COVID-сертифікати

11 жовтня, 2021 понедiлок
16:03
Новини

Велика Британія та Франція змінили правила в'їзду для громадян України

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у Telegram.

"Франція посилює правила в'їзду для українців. Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів", - йдеться у повідомленні.

Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації та прийматиме громадян, які вакцинувались препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

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