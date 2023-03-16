Британія закупить у Швеції САУ Archer замість наданих Україні артсистем AS90

Про це повідомили в британському уряді

Армія Великої Британії замінить надані Україні AS90 на нові важкі артилерійські установки Archer. Перші 14 артсистем Archer цього місяця передадуть у власність британській армії, а повністю їх введуть в експлуатацію до квітня наступного року. Archer стануть тимчасовою заміною 32 артилерійським системам AS90, які Велика Британія надала Збройним Силам України.

Шведські САУ Archer мають удвічі більший максимальний радіус дії, ніж AS90, більшу операційну мобільність, доступність і скорочений час готовності до бою (20 секунд) та готовності до руху після стрільби (також 20 секунд). Ними можуть керувати 3-4 членів екіпажу, вони мають вищу максимальну швидкість – 70 км/год, на відміну від нинішніх 53 км/год.

Archer може стріляти кількома типами артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, зокрема снарядами підвищеної дальності та високоточними протитанковими снарядами.

"Продовжуючи подвоювати нашу непохитну підтримку України, вкрай важливо, щоб ми одночасно поповнювали наші можливості вдома. Артилерійські системи Archer потужні, захисні та можуть бути швидко розгорнуті. Ця угода з близьким європейським союзником задовольнить вимоги британської армії, доки не набуде чинності Mobile Fires Platform – програма, над прискоренням якої ми наполегливо працюємо", – зазначив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Велика Британія та Швеція також погодилися співпрацювати щодо ремонту й технічного обслуговування транспортних засобів, наданих Україні.