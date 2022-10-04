Британська модельєрка Стелла Маккартні представила колекцію одягу в українських кольорах
Відома дизайнерка Стелла Маккартні презентувала нову колекцію під час Тижня моди в Парижі, випустивши на подіум моделей в одязі синього та жовтого кольорів
Світлини з показу зʼявились в Instagram модельєрки.
Оформлення подіуму у Парижі зробили у кольорах українського прапора. Синя і жовта смуги йшли разом та перетинались, іноді розділюючись червоною.
Моделі, одягнені в одяг з нової колекції у блакитному та жовтому, дефілювали разом, створюючи український прапор.
Нова колекція Стелли Маккартні вийшла під гаслом "Зміни історію".
У модному шоу взяли участь знамениті сестри-моделі Белла та Джіджі Хадід. Показ також відвідав батько дизайнерки, учасник гурту The Beatles сер Пол Маккартні.
- У березні Стелла Маккартні підтримала Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Тоді показ зимової колекції модельєрка закрила під музику антивоєнної балади Джона Леннона Give Peace a Chance.
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