Світлини з показу зʼявились в Instagram модельєрки.

Оформлення подіуму у Парижі зробили у кольорах українського прапора. Синя і жовта смуги йшли разом та перетинались, іноді розділюючись червоною.

Моделі, одягнені в одяг з нової колекції у блакитному та жовтому, дефілювали разом, створюючи український прапор.

Нова колекція Стелли Маккартні вийшла під гаслом "Зміни історію".

У модному шоу взяли участь знамениті сестри-моделі Белла та Джіджі Хадід. Показ також відвідав батько дизайнерки, учасник гурту The Beatles сер Пол Маккартні.

У березні Стелла Маккартні підтримала Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Тоді показ зимової колекції модельєрка закрила під музику антивоєнної балади Джона Леннона Give Peace a Chance.

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