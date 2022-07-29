Британська розвідка пояснила, чому РФ активно залучає ПВК Вагнера до війни в Україні

Про це повідомляє у Twitter військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Ймовірно, компанії Вагнера було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна у порівнянні з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності", - йдеться в огляді.

За даними британської розвідки, з березня 2022 року російська приватна військова компанія Вагнера працює на Сході України у координації з російськими військовими.

В міноборони Британії наголошують, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ПВК та російською державою.

"Роль Вагнера, ймовірно, змінилася через те, що російському міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил Вагнера буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни" - йдеться в огляді.

27 липня міноборони Британії повідомило, що з 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на всю Африку, часто використовуючи приватну військову компанію Вагнера як один зі своїх улюблених інструментів впливу в регіоні.

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