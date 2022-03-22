Британська розвідка: Росія могла застосувати гіперзвукові ракети в Україні, щоб замаскувати відсутність результатів

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Росія заявила, що випустила низку "гіперзвукових" ракет по цілям на заході України. Якщо це правда, то, ймовірно, це були "Кинжали"; система балістичних ракет повітряного запуску на базі балістичної ракети "Іскандер", яка вже активно використовувалася російськими військами під час нападу на Україну", - йдеться в повідомленні.

"Заяви росіян про використання розробки "Кинжал", швидше за все, мають на меті применшити відсутність прогресу в наземній кампанії Росії", - додали в Міноборони.

При цьому британці вважають, що росіянам це навряд чи допоможе.

"Навряд чи розгортання "Кинжала" суттєво вплине на результати російської кампанії в Україні", - підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США заявив, що застосування гіперзвукових ракет суттєво не допоможе Росії.

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