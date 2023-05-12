12 травня о 17:00 в ефірі You Tube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з головою Фонду Smart Medical Aid Іриною Рибінкіною.

Жінка від початку повномасштабного вторгнення забезпечує українські лікарні медичним обладнанням, евакуйовує поранених дітей, а також допомагає відновлювати українські лікарні