Британські волонтери рятують українські лікарні та евакуйовують поранених дітей. Ірина Рибінкіна в проєкті "Війна і волонтери"
12 травня о 17:00 в ефірі You Tube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з головою Фонду Smart Medical Aid Іриною Рибінкіною.
Жінка від початку повномасштабного вторгнення забезпечує українські лікарні медичним обладнанням, евакуйовує поранених дітей, а також допомагає відновлювати українські лікарні
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе