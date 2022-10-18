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Британський поп-музикант Род Стюарт орендує будинок та оплачує рахунки родині українських біженців

18 жовтня, 2022 вiвторок
13:42
Таблоїд На фото: Род Стюарт з родиною біженців з України

Легенда поп-музики Род Стюарт допоміг вивезти з території активних бойових дій в Україні 16 біженців, а також орендував та облаштував житло для багатодітної родини українців

Про це Род Стюарт розповів в інтервʼю Mirror.

Ростислав та Олена разом з пʼятьма своїми дітьми віком від 17 до 2 років виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії та прибули до Великої Британії. Родина починала своє життя заново, не маючи ні грошей, ні дому, не знаючи ні слова англійською. Як пише британське видання, перспективи були жахливі, але допомога прибула від неймовірного рятівника рок-н-ролу.

Нове життя української родини в Британії фінансується Родом Стюартом. Він знайшов для них будинок, обставив його та пообіцяв оплачувати рахунки щонайменше рік.

Як розповідає Род Стюарт, родина була дуже рада бачити його, коли він завітав у гості.

"Я пройшов у двері, і вони всі вибігли вниз по сходах, усі гарно одягнені в українські національні костюми, – посміхається Род. - Це було так чудово, що вони всі доклали стільки зусиль. Вони зробили мені чашку чаю, і ми з’їли багато печива та шоколаду, хоч дитина не припиняла спроб поцупити моє. Це справді було чудово".

Музикант розповідає, що думка підтримувати українців прийшла йому одного вечора, коли вони разом з дружиною Пенні "з розбитим серцем" спостерігали за жахом в Україні у вечірніх новинах.

"Словами неможливо описати те, що ми побачили, - ділиться Род Стюатр, - бомбардування невинних дітей, бомбардування лікарень і дитячих майданчиків. Як і всі інші, ми були абсолютно ошелешені. Я нікому цього не бажаю. Це зло, чисте зло".

Він пригадує, як звернувся до Пенні, сказавши, що вони наче дивляться кадри Другої світової війни, якби кінохроніка була чорно-білою.

"Я народився одразу після війни, тож у моїй родині багато про неї пам’яті, - каже легенда поп-музики. - Ось наскільки руйнівне це було для мене. Я не думав, що ми знову побачимо війну з танками".

Як розповідає Род Стюарт, тоді він вирішив спробувати змінити ситуацію. Разом з племінником Ворреном вони вирішили зібрати кілька вантажівок, наповнити їх усім необхідним та вирушити до України. На кордоні України вони зустріли та вивезли до Берліну 16 біженців. Род Стюарт хотів вирушити сам, але йому порадили відмовитись від цієї ідеї, зважаючи на поважний вік – 77 років. Тому Воррен вирушив у подорож разом з братом Гевіном та шістьма волонтерами. Поїздку повністю профінансував Род Стюатр.

"Я б приїхав на своєму Lamborghini, - сміється Род. - Мені б хотілося поїхати разом".

Поїздка пройшла успішно, але Род Стюатр не хотів зупинятися на досягнутому. Сповнений рішучості допомогти іншим біженцям, які зіткнулися з жахливою перспективою спроби відновити своє життя, він зв’язався з Ростиславом та його сім’єю, які не були серед вивезених біженців. Родина Ростислава подолала шлях до Британії самостійно. Окрім будинку, який музикант зняв для родини, він також допоміг влаштуватися на роботу ще двом українцям у своєму маєтку в Ессексі, зокрема і одному садівнику.

"Вони всі дуже вдячні. І це просто змушує мене хотіти робити більше. Зараз я думаю придбати інший будинок і прихистити там набагато більше людей", - ділиться планами музикант.

Род Стюарт каже, що йому було приємно познайомитися з Ростиславом та його дітьми, незважаючи на очевидний мовний бар’єр. 

"Вони така чудова маленька сім’я, до того ж такі ввічливі. Ніхто з них не розмовляє англійською, але у них такі чудові манери, особливо у підлітків, - розповідає Стюатр і додає, сміючись, - хоча я не знаю, які вони, коли мене тут немає".

  • 6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.
  • 14 вересня у Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок. Для дітей-переселенців будь-якого віку придбали книжки українських авторів і перекладні, класика і новинки, художню й нонфікшн літературу – від малечі до підлітків і оприлюднили список бібліотек.
  • Станом на ранок понеділка, 17 жовтня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги з автомобілів та пішоходів, автобуси відсутні.
  • У Польщі очікують на прибуття до 800 тис. біженців з України цієї зими

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