"Буча й Ізюм: ексцес чи закономірність?" Онлайн-проєкт "Власні назви"
21 вересня о 19:00 відбудеться чотирнадцятий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Тарас Лютий, доктор філософських наук, письменник, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА
Тема програми: “Буча й Ізюм: ексцес чи закономірність?”
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- З яких ідей виростає російська агресія та деструктивність?
- Чому для росіян насильство — це спосіб суб’єктивації?
- Звідки походить культ страждання і смерті, та до чого він призводить?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Тарас Лютий – доктор філософських наук, письменник, колумніст та музикант. Професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА. Старший науковий працівник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Автор наукових монографій "Нігілізм: анатомія Ніщо" (2002), "Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади" (2016), поетичної збірки "Елегії" (2010), збірки поезій та оповідань "Паладини луни" (2019), збірки малої прози "Вулики сновидінь" (2007), а також збірок есеїв "Корабель шаленців" (2017) та "Культура принад і спротиву" (2020). Лауреат Премії імені Юрія Шевельова 2020 року.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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