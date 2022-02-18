"Будь-який протест проти реформи свідчить про те, що вона справжня": Фурса вважає, що українські ФОПи не хочуть виходити з тіні

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"У ФОПів є небажання виходити в білу. Хочу нагадати фразу Кахи Бендукідзе, архітектора грузинських реформ. По-перше, його одна із перших реформ - це касові апарати. Він тоді казав: "Якщо я йду по вулиці і мені посміхаються, то я замало зробив". Будь-який протест проти реформи свідчить про те, що реформа справжня. Зараз дійсно мало справжніх реформ, але фіскалізація - одна з них", - зазначив Фурса.



На його думку, це - непопулярно, яка будь-яка реформа.



"Пам'ятаєте реформу Супрун? Проти неї протестували, тому що вона змінювала правила гри на

нормальні. А це дуже не подобається тим, кому незручно. Коли є нові правила, люди кажуть: "Я не хочу вчитися". Є незручність, яка тимчасова - люди навчаються, і далі воно працює. А є небажання виходити з тіні і працювати в білу. Це також можна зрозуміти, але не прийняти. У наших інтересах, щоб всі вийшли з тіні", - сказав інвестбанкір.



За словами Фурси, проти фіскалізації виступають ФОПи, але за неї сильно виступає білий і прозорий бізнес, якому важко конкурувати з контрабандистами та коли у конкурентів все через ФОПи оформлено і мінімізується.

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