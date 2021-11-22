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Буданов: відкриття військового центру ЄС в Україні відповідає політиці безпеки демократичного світу

22 листопада, 2021 понедiлок
16:25
Суспільство

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що відкриття в Україні військового центру Євросоюзу відповідає порядку денному у сфері безпеки та посилить подальшу євроінтеграцію України

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Рішення відкрити військовий консультативно-навчальний центр Європейського Союзу в Україні, яке ще раніше було досягнуто на високому рівні представниками нашої держави та ЄС, повністю відповідає порядку денному у сфері безпеки, що стоїть перед усім демократичним світом", - сказав Буданов, коментуючи заяву міністра оборони Швеції Петера Гульквіста про можливість відправлення шведських військових до України.

За словами очільника української військової розвідки, військова співпраця ЄС і України матиме подвійний і двобічний вплив: Україна запозичуватиме в ЄС інноваційну систему військової освіти, удосконалюватиме навчально-технічну базу, а ЗСУ зможуть поділитися військовим досвідом у стримуванні гібридної агресії, отриманим за роки війни з РФ.

Буданов також назвав створення владою РФ небезпеки для Європи найбільшим системним викликом, з яким зіткнувся Захід із часів холодної війни.

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