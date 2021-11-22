Буданов: відкриття військового центру ЄС в Україні відповідає політиці безпеки демократичного світу
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що відкриття в Україні військового центру Євросоюзу відповідає порядку денному у сфері безпеки та посилить подальшу євроінтеграцію України
Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
"Рішення відкрити військовий консультативно-навчальний центр Європейського Союзу в Україні, яке ще раніше було досягнуто на високому рівні представниками нашої держави та ЄС, повністю відповідає порядку денному у сфері безпеки, що стоїть перед усім демократичним світом", - сказав Буданов, коментуючи заяву міністра оборони Швеції Петера Гульквіста про можливість відправлення шведських військових до України.
За словами очільника української військової розвідки, військова співпраця ЄС і України матиме подвійний і двобічний вплив: Україна запозичуватиме в ЄС інноваційну систему військової освіти, удосконалюватиме навчально-технічну базу, а ЗСУ зможуть поділитися військовим досвідом у стримуванні гібридної агресії, отриманим за роки війни з РФ.
Буданов також назвав створення владою РФ небезпеки для Європи найбільшим системним викликом, з яким зіткнувся Захід із часів холодної війни.
- Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Петер Гульквіст припустив відправку до України військових у рамках навчальної місії ЄС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.54
Купівля 26.54Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе