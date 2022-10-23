"Будемо бити вас вашими ж снарядами": ЗСУ показали здобуті російські боєприпаси до "градів"
Українські спецпризначенці показали здобуті трофейні боєприпаси до російських "градів"
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
Російські боєприпаси захопили спецпризначенці підрозділу "Карлсон".
"Ми будемо бить вас, вашими ж снарядами. І ми будемо забирати їх у вас просто з-під носа!" - наголосили військові.
- 9 жовтня українські захисники показали вперше здобутий трофейний російський мінний загороджувач ГМЗ-3 "Маруся".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе