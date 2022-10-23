Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

Російські боєприпаси захопили спецпризначенці підрозділу "Карлсон".

"Ми будемо бить вас, вашими ж снарядами. І ми будемо забирати їх у вас просто з-під носа!" - наголосили військові.

9 жовтня українські захисники показали вперше здобутий трофейний російський мінний загороджувач ГМЗ-3 "Маруся".

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