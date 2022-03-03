"Будуватимемо нову європейську країну": Шмигаль анонсував створення чотирьох фондів для відновлення України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд за дорученням президента почав працювати над створенням чотирьох фондів, кошти з яких витратять на відновлення держави
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"За дорученням президента України уряд починає працювати над створенням чотирьох фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України", - зазначив Шмигаль.
Перший з них - це фонд зруйнованого майна та інфраструктури.
"Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти - кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок, кожну лікарню, кожен міст та дорогу", - наголосив прем'єр.
Другий - фонд відновлення та трансформації економіки.
"Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий українськйи план Маршалла. Нам потрібно не просто відновити економіку - ми будемо будувати нову європейську країну", - зазначив він.
Третій фонд присвячений обслуговуванню та погашенню боргу.
"Україна сьогодні, нехважаючи на війну, виконує всі зобов'язання. 1 березня Мінфін здійснило купонну виплату в розмірі $292 млн за єврооблігаціями, але ми вважаємо, що світ має допомагати і підтримувати Україну, розуміючи, який тягар сьогодні лежить на нас", - сказав Шмигаль.
Він додав, що четвертий фонд присвячений підтримці бізнесу, який постраждав внаслідок війни.
"Усі ми бачимо, скільки підприємців та компаній допомагають військовим, лікарям, звичанйим українцям. Усі об'єднались заради спільної мети - вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача - допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя і нормального існування. Ми тут, ми на своїй землі і ніхто не зможе відібрати в нас наше європейське майбутнє", - резюмував він.
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