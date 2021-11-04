Букерівську премію 2021 року отримав письменник із ПАР

Про це повідомляють на сайті премії.



Деймон Ґалґут удостоєний нагороди за роман "Обіцянка" (The Promise), у якому він зобразив життя білої родини в ПАР. Твір описує часи від пізнього апартеїду 1980-х (офіційна політика расової дискримінації, яку проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого темношкірого населення та переселенців з Азії) до сучасності.



Письменник був у короткому списку премії у 2003 та 2010 роках, але отримав нагороду цьогоріч.



Довідка: Букерівська премія була заснована 1969 року та є однією з найважливіших нагород для англомовних літераторів. Лавреатові премії вручають грошову винагороду сумою 50 тис. фунтів стерлінгів.

Довгий список претендентів на Букерівську премію 2021 року організатори оприлюднили в липні.

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