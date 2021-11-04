Букерівську премію 2021 року отримав письменник із ПАР
Цього року лавреатом Букерівської премії став південноафриканський письменник Деймон Ґалґут
Про це повідомляють на сайті премії.
Деймон Ґалґут удостоєний нагороди за роман "Обіцянка" (The Promise), у якому він зобразив життя білої родини в ПАР. Твір описує часи від пізнього апартеїду 1980-х (офіційна політика расової дискримінації, яку проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого темношкірого населення та переселенців з Азії) до сучасності.
Письменник був у короткому списку премії у 2003 та 2010 роках, але отримав нагороду цьогоріч.
Довідка: Букерівська премія була заснована 1969 року та є однією з найважливіших нагород для англомовних літераторів. Лавреатові премії вручають грошову винагороду сумою 50 тис. фунтів стерлінгів.
- Довгий список претендентів на Букерівську премію 2021 року організатори оприлюднили в липні.
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