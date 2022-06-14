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Було – стало: відомий волонтер показав, як готують автівки для фронту

14 червня, 2022 вiвторок
17:20
Новини автівки для фронту

Відомий волонтер Юрій Бірюков показав, як готують нові автівки для передачі на фронт

Відповідні фото він виклав на своїй сторінці у Facebook

Як відомо, ГО "Справа Громад" спільно з Фондом Порошенка придбали, підготували та передали десятки пікапів для протитанкових підрозділів Десантно-штурмових військ.

Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану волонтерами "Справи Громад", нагадує Бірюков.

"Було – стало", – показав Бірюков два пікапи. Один з них – до перетворень, інший після.

"Давайте будемо об’єктивними, можна було купити пікапи і швидко передати їх на фронт в тому вигляді, в якому вони прибули. Сірий, білий, помаранчевий. Але по-перше ми передаємо автівки реально на фронт. А по-друге, у нас просять генератори, бензопили, колеса, лопати. То чому б не об’єднати?", – зауважує Бірюков.

"Беремо авто, додаємо 66 270 грн. Поклейка і фарбування, набір шанцевого інструменту, генератор для кожної машини, тент на кожен кузов, камуфляжна сітка… принаймні отримуємо їх безкоштовно, бо наше щастя – в наших волонтерах. І перевзути в "грязеву" гуму, бо хоч і повний привід, але на багнюці… Отримуємо рахунки на півтора мільйона гривень за два десятки авто. Постачальники сумно зітхають, але роблять роботу без оплати, сподіваючись на диво. На вас, на нас, на всіх", – пояснює волонтер.

"Це питання ефективності волонтерських витрат, ВАШИХ грошей. А у нас питання ефективності зведене в культ. Чи могло бути дешевше? Точно. Хіба можна було без? Точно. Можна навіть купити б/в. Тільки тоді постає питання технічного обслуговування та доукомплектування, ремонту та, що суттєво, офіційної заправки пальним", – пише Бірюков.

"Що ми маємо врешті-решт по собівартості? Ми отримуємо новий дизельний пікап, придбаний та обладнаний за 12 000 євро. Я не помилився: волонтерські гроші на цю машину, в цьому комплекті, фарбуванні та обладнанні, з цією гумою та генератором – 12000 євро, ну 11858, якщо до копійки", – пише Бірюков.

"Ми досягли цієї ефективності на цих автомобілях двома способами: спочатку ми знайшли найкращу пропозицію по ціні, а потім Фонд Порошенка сплатив половину рахунків. Це наша робоча кухня, так. Але коли ви переказуєте нам гривню – ми умовно можемо купити на дві. І інших таких прикладів волонтерської співпраці я не пам’ятаю. Фактично подвоївши вашу пожертву – ми подвоїмо ефективність кожного вашого бажання допомогти армії", – звітує волонтер.

"І в результаті ми отримуємо ось такі авто. Які в суботу-неділю вже поїдуть на фронт", – повідомляє Юрій Бірюков.

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