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Бундестаг проведе екстрені слухання щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною, - посол

8 грудня, 2021 середа
22:49
війна з Росією Бундестаг

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що 9 грудня у парламенті Німеччини пройдуть екстрені слухання щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною

Про це Мельник написав у Twitter.

"У четвер 9 грудня на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України", - написав Мельник.

Дипломат також додав, що результатом цього засідання може бути потужне попередження від Німеччини для президента Росії Володимира Путіна щодо наслідків посилення військової агресії проти України. 

  • Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
  • 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.Німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.
  • 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.
  • США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України. Водночас, Байден заявив, що американські війська не планують розміщувати в Україні для захиститу від російської агресії

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Бундестаг
російська агресія
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