Бундестаг проведе екстрені слухання щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною, - посол
Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що 9 грудня у парламенті Німеччини пройдуть екстрені слухання щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною
Про це Мельник написав у Twitter.
"У четвер 9 грудня на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України", - написав Мельник.
Дипломат також додав, що результатом цього засідання може бути потужне попередження від Німеччини для президента Росії Володимира Путіна щодо наслідків посилення військової агресії проти України.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.Німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.
- 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.
- США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України. Водночас, Байден заявив, що американські війська не планують розміщувати в Україні для захиститу від російської агресії
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