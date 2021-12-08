Бундестаг проведе екстрені слухання щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною, - посол

Про це Мельник написав у Twitter.

"У четвер 9 грудня на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему "Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України", - написав Мельник.

Дипломат також додав, що результатом цього засідання може бути потужне попередження від Німеччини для президента Росії Володимира Путіна щодо наслідків посилення військової агресії проти України.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.Німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.

7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.

США і ЄС домовилися "швидко і жорстко" покарати Росію, якщо вона посилить агресію проти України. Водночас, Байден заявив, що американські війська не планують розміщувати в Україні для захиститу від російської агресії

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