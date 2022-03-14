Бутусов порадив ДБР замість "безглуздого існування в теплих кабінетах" поїхати в Гостомель або Бучу і там ловити злочинців

Завдяки цьому, пише Бутусов, ракетні комплекси вдалося не тільки врятувати від знищення російськими окупантами, а й задіяти у воєнних операціях проти загарбників.

"Важко усвідомити, але у нас все можливо. Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти Сергія Пашинського за незаконне заволодіння зброєю. Слідчий ДБР Петрухін сьогодні разом зі спецназом ДБР розшукує Пашинського через справу, пов’язану з протитанковими ракетними комплексами Стугна та Корсар", – повідомив Бутусов.

Як виявляється, напередодні війни Пашинський за сприяння КБ "Луч" розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК Стугна та Корсар з числа добровольців. Серед яких, зокрема, є колишній народний депутат Тетяна Чорновол, яка під час російської агресії знищила два російських танки, з відеопідтвердженням цих результатів.

А перед початком війни Пашинський, який був впевнений, що Росія атакує, за погодженням з керівником "Луча" Коростельовим організував своєчасний вивіз із заводу великої кількість протитанкових ракет, які виготовляло КБ "Луч" за замовленням однієї з арабських країн (бо замовлення на ракети та пускові установки Міноборони України перед війною не зробило, і були вільні потужності для роботи з іншими замовниками). Завдяки цьому цінне озброєння було збережено від російських ударів – повідомив Бутусов.

Він також наголошує: на початку війни за наказом Главкома ЗСУ Валерія Залужного була створена окрема військова частина для застосування ракетних комплексів з арабського замовлення, у яких екран був арабською мовою, з саме тих підготовлених на "Лучі" перед нападом добровольчих розрахунків. У цьому підрозділі ЗСУ зараз і воює Чорновол.

"З першого дня війни цей підрозділ виконує бойові завдання та має на різних напрямках десятки підтверджених відеозаписом знищених цілей. Їх кидають на важливі напрямки, на одному з них я знахожусь зараз сам і можу засвідчити високі оцінки командирів ЗСУ щодо їхньої роботи", – зазначає Бутусов.

"Вважаю, що ДБР, перед тим як порушувати справу по протитанковим комплексам та обставинам їхнього вивозу, має для початку звернутись до Главкома ЗСУ В.Залужного та отримати інформацію, куди та як застосовуються арабські Стугни та Корсари, та чи є у Головнокомандувача зауваження щодо озброєння за арабським контрактом. Навіщо ви лізете не в свою справу? Хто вам це сказав?", – обурився Бутусов.

"Якщо керівництву ДБР та його спецназу хочеться зараз зробити важливу справу та показати, що вони керуються державними інтересами, то їм краще виїхати затримувати злочинців у Гостомелі, Бородянці, Мощуні та Бучі, там їх багато і саме цим можна довести свій професіоналізм. А зараз війна, і ви маєте підпорядковуватись та слухати військове командування, бо саме військові захищають ваше безпечне та безглузде існування в теплих кабінетах", – резюмує журналіст.