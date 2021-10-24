Бутусов закликав Зеленського дати інтерв'ю щодо "вагнергейту"
Шеф-редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов запропонував президенту Володимиру Зеленському дати відкрите інтерв’ю щодо зриву спецоперації із затриманням "вагнерівців"
За його словами, той повинен це зробити як гарант свободи слова, адже українці заслуговують знати правду.
Заклик журналіст озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", гостем якої був 22 жовтня.
Зауважимо, що під час ефіру серед гостей студії провели опитування, поцікавившись, чи вважають вони нинішнього главу держави гарантом свободи слова в ній. І 32% респондентів зізналися, що так.
"Дивує така кількість… Як на мене, більшість громадян просто не дивляться медіамоніторинги й не бачать, що існує ручне управління медіа, яке проглядається у новинах", – висловив здивування Бутусов.Він згадав про висвітлення теми офшорних скандалів і зриву славнозвісної спецоперації із затриманням російських бойовиків із ПВК Вагнера, деталі якої не можуть розкрити вже рік.
"Одразу після моєї статті в Офісі президента заявляли, що ніякої спецоперації і її зриву не було, а "пан Бутусов цитує російські джерела". Потім українське суспільство відверто ввели в оману, говорячи, що вся інформація, яку я назвав щодо операції, – вигадка з першого до останнього слова. А через рік у команді президента визнають: спецоперація була і вона дійсно провалена", – нагадав журналіст.
Тож, говорячи про свободу слова, гарантом якої нібито є Зеленський, розслідувач запропонував дати йому інтерв'ю на тему "вагнергейту", щоб встановити баланс думок і розкрити справжню ситуацію для українців.
"Чому президент за цілий рік не дав якесь детальне інтерв’ю про "вагнергейт" щодо тих фактів, які я розповів? Це ж питання національної безпеки. Чи погодиться він на всю країну розповісти: був провал спецоперації чи була зрада в Офісі президента? Чи можемо ми сподіватися на таку свободу слова від Зеленського?" – поцікавився Бутусов.
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання "вагнерівців" українські спецслужби і чим допомагали США.
- Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Крім того, за словами Безуглої, парламентська ТСК по "вагнергейту" не викликатиме Зеленського на засідання через його недоторканність.
- 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує Вагнергейт, були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.
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