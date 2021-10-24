Бутусов закликав Зеленського дати інтерв'ю щодо "вагнергейту"

За його словами, той повинен це зробити як гарант свободи слова, адже українці заслуговують знати правду.

Заклик журналіст озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", гостем якої був 22 жовтня.

Зауважимо, що під час ефіру серед гостей студії провели опитування, поцікавившись, чи вважають вони нинішнього главу держави гарантом свободи слова в ній. І 32% респондентів зізналися, що так.

"Дивує така кількість… Як на мене, більшість громадян просто не дивляться медіамоніторинги й не бачать, що існує ручне управління медіа, яке проглядається у новинах", – висловив здивування Бутусов.

Він згадав про висвітлення теми офшорних скандалів і зриву славнозвісної спецоперації із затриманням російських бойовиків із ПВК Вагнера, деталі якої не можуть розкрити вже рік.

"Одразу після моєї статті в Офісі президента заявляли, що ніякої спецоперації і її зриву не було, а "пан Бутусов цитує російські джерела". Потім українське суспільство відверто ввели в оману, говорячи, що вся інформація, яку я назвав щодо операції, – вигадка з першого до останнього слова. А через рік у команді президента визнають: спецоперація була і вона дійсно провалена", – нагадав журналіст.

Тож, говорячи про свободу слова, гарантом якої нібито є Зеленський, розслідувач запропонував дати йому інтерв'ю на тему "вагнергейту", щоб встановити баланс думок і розкрити справжню ситуацію для українців.

"Чому президент за цілий рік не дав якесь детальне інтерв’ю про "вагнергейт" щодо тих фактів, які я розповів? Це ж питання національної безпеки. Чи погодиться він на всю країну розповісти: був провал спецоперації чи була зрада в Офісі президента? Чи можемо ми сподіватися на таку свободу слова від Зеленського?" – поцікавився Бутусов.



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