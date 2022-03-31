Бюро економічної безпеки України ініціювало націоналізацію 400 російських та білоруських залізничних вагонів

Про це представники БЕБ України оголосили на офіційному сайті.



У повідомленні йдеться про те, що в результаті перевірок співробітниками Бюро економічної безпеки України було виявлено 400 вагонів залізничного рухомого складу, які належать підприємствам РФ та Білорусі. Місцезнаходженням вагонів була Черкаська область.



Також стало відомо, що у зоні митного контролю одного з міст області було виявлено залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що є власністю білоруського підприємства.

За попередньою інформацією, нині здійснюється оцінка вартості залізничного рухомого складу та електрообладнання.



Як наслідок, весь перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей було направлено до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області. Там пройде ухвалення рішення стосовно їх майбутньої націоналізації.



За повідомленням БЕБ України, наразі тривають заходи щодо виявлення активів РФ та Білорусі та зупинення роботи підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю із країнами-агресорами, зокрема, і контрабандним шляхом.

Нагадаємо, що на Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі

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