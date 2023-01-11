Про це йдеться у постанові CAS.

У суді в Лозанні пояснили, що відхилили апеляцію росіян через безперцидентні наслідки, які викликала повномасштабна агресія РФ проти України.

"Справа у повсюдному засудженні військового конфлікту, реакції спортивної спільноти на конфлікт, введенні санкцій та заборон на в'їзд до Росії. Присутність російських осіб на міжнародній арені може викликати протести та перерости в насильство", - йдеться у судовому рішенні.

У травні 2022 року УЄФА було вирішено, що російські команди не братимуть участь у наступному сезоні єврокубків. Збірна Росії не гратиме в групі Ліги націй та автоматично займе четверте місце в своїй групі, а також 16-ту сходинку - у рейтингу всіх команд Ліги B. Заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнано недійсними через можливість поганого впливу на репутацію УЄФА, а також невизначеність термінів відсторонення команд.

2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.

20 вересня УЄФА відсторонив збірну Росії від участі у відбірковому турнірі чемпіонату Європи з футболу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb