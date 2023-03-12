Якби у нас зараз продовжувала працювати мережа прокремлівських телеканалів, повірте, вже було б щось схоже. Згадайте ті часи, коли замість фокусуватися на ворогові, ми зі швидкістю світла поширювали усіляку хрінь про внутрішні проблеми. Медведчук-ТБ нам дуже добре у цьому допомагали. Помагали так, що часто ми цього не помічали, і перетворювалися на корисних пропагандистів у його руках проти себе самих.

Читайте також: 28 арєстовічей

Чи є у нас проблеми? Так, є. Їх не могло не бути. Якщо добре придивитися, то їх можна знайти у будь-якому відділенні будь-якої військової частини. У матеріальному світі немає нічого ідеального

Читайте також: Не одним Арестовичем...

Чи є у нас проблеми? Так, є. Їх не могло не бути. Якщо добре придивитися, то їх можна знайти у будь-якому відділенні будь-якої військової частини. У матеріальному світі немає нічого ідеального. Чи означає це, що про проблеми не треба говорити? Треба. Але тільки для того, щоб розв'язувати проблеми, а не розганяти ср*чі й дискредитувати одне одного. Тим більше дискредитувати будь-що, що пов‘язане з обороною держави.

Перед тим, як писати якусь фігню про внутрішні негаразди, подумайте про те, з якою метою ви це робите. Для того, щоб розв'язувати проблему, чи для того, аби вилити склянку лайна всередину нашої держави через свою сторінку у фейсбук?

Війна триває, ворог не відступає. Для його капітуляції нам ще треба зробити ой як багато. Час розуму, а не емоцій.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.