Частина аграріїв Херсонщини почала співпрацю з росіянами, - очільник ОВА
Окремі аграрні господарства на окупованій території Херсонської області пішли на співпрацю з росіянами
Про це заявив на брифінгу голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, передає Liga.net
"Росіяни вивозять із Херсона продукти та зерно. Затори з вантажівок на дорозі до Криму вже кілометрові",- сказав Лагута.
Він зауважив, що йдеться не лише про примусове вилучення, а й про співпрацю окремих виробників із окупаційною владою.
"Окремі громадяни вже налагодили торгівлю з росіянами", – сказав глава ОВА.
За словами Лагути, зараз є три типи фермерів.
"Перший - аграрії, які не садять нічого цього року, другий - фермери, які продовжують садити в районах, де не ведуться бойові дії. І третій - ті, що співпрацюють з окупантами, купують у тимчасово анексованому Криму паливо та добрива та продають там свою продукцію", - підсумував він.
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