Частина аграріїв Херсонщини почала співпрацю з росіянами, - очільник ОВА

Про це заявив на брифінгу голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, передає Liga.net

"Росіяни вивозять із Херсона продукти та зерно. Затори з вантажівок на дорозі до Криму вже кілометрові",- сказав Лагута.

Він зауважив, що йдеться не лише про примусове вилучення, а й про співпрацю окремих виробників із окупаційною владою.

"Окремі громадяни вже налагодили торгівлю з росіянами", – сказав глава ОВА.

За словами Лагути, зараз є три типи фермерів.

"Перший - аграрії, які не садять нічого цього року, другий - фермери, які продовжують садити в районах, де не ведуться бойові дії. І третій - ті, що співпрацюють з окупантами, купують у тимчасово анексованому Криму паливо та добрива та продають там свою продукцію", - підсумував він.