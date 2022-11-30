Частина Курської області на декілька годин залишилась без світла. РФ звинувачує у цьому ЗСУ

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Місцева влада звинуватила ЗСУ в обстрілі об'єкту енергопостачання у Суджанському районі. Інформації про постраждалих вони не дали.

В результаті жителі Суджанського та Коренівського районів Курської області кілька годин провели без світла. Енергопостачання росіяни відновили близько 1:30.

7 жовтня російський агресор вкотре звинуватив ЗСУ в обстрілі населеного пункту Курської області.

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