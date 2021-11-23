Частина редакції "Букв" звільняється через "токсичну атмосферу" в команді
23 листопада частина редакції видання "Букви" оголосила про своє звільнення, звинувативши керівництво в булінгу
Про це написали на Facebook-сторінці "Букв".
У пості зазначено, що впродовж останнього часу працівники видання чули від керівництва докори, що через них знижується "капіталізація бренду", а в декого вимагали за це відшкодування.
Вони заявили, що йдуть з проєкту через "токсичну атмосферу в редакції" та "системний булінг".
Також члени команди заявили про понаднормову роботу за низьку зарплату.
"Словом, ми подумали: справедлива оплата праці та повага до працівників і читачів… Хіба вони не можуть стати найчеснішим показником того, чого цей бренд вартий? Замість цього ми стали свідками публічних принижень звільнених без попередження колег, а надалі - й читачів", - повідомили вони.
Крім цього, у пості згадали про некоректні коментарі SMM-менеджера "Букв", від імені якого нібито писав власник видання Петро Терентьєв.
"Останньою краплею" стали "редакційні завдання" щодо поширення фотографій колишньої спікерки президента Юлії Мендель та "інші непристойності", - йдеться в повідомленні.
Допис видалили, але за годину з'явився ще один.
"Команда Букв трохи здивована, що за них розписались їхні колеги, але менш із тим — є новини і ми вам їх принесли", - написали на Facebook-сторінці видання.
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