Частина редакції "Букв" звільняється через "токсичну атмосферу" в команді

Про це написали на Facebook-сторінці "Букв".



У пості зазначено, що впродовж останнього часу працівники видання чули від керівництва докори, що через них знижується "капіталізація бренду", а в декого вимагали за це відшкодування.



Вони заявили, що йдуть з проєкту через "токсичну атмосферу в редакції" та "системний булінг".



Також члени команди заявили про понаднормову роботу за низьку зарплату.







"Словом, ми подумали: справедлива оплата праці та повага до працівників і читачів… Хіба вони не можуть стати найчеснішим показником того, чого цей бренд вартий? Замість цього ми стали свідками публічних принижень звільнених без попередження колег, а надалі - й читачів", - повідомили вони.



Крім цього, у пості згадали про некоректні коментарі SMM-менеджера "Букв", від імені якого нібито писав власник видання Петро Терентьєв.







"Останньою краплею" стали "редакційні завдання" щодо поширення фотографій колишньої спікерки президента Юлії Мендель та "інші непристойності", - йдеться в повідомленні.







Допис видалили, але за годину з'явився ще один.



"Команда Букв трохи здивована, що за них розписались їхні колеги, але менш із тим — є новини і ми вам їх принесли", - написали на Facebook-сторінці видання.





Як повідомляє Як повідомляє Громадське , посилаючись на слова співробітниці редакції, звільняється чотири з п'яти редакторів і два з п'яти працівників відділу соціальних мереж.

Довідка: "Букви" - інформагентство, суспільно-політичне й економічне інтернет-видання, створене 2015 року медіаменеджерами Петром Терентьєвим і Катериною Рошук.

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