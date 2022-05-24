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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність, – Блінкен

Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність, – Блінкен

24 травня, 2022 вiвторок
08:15
війна з Росією Ентоні Блінкен

Росія своєю війною в Україні намагається стерти українську ідентичність, але її стерти неможливо

Про це написав державний секретар США Ентоні Блінкен у твіттер.

"Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність. Я відвідав Український Інститут, організацію, яка зберігає та просуває яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити війну Кремля проти України, яка не може стерти те, що робить країну та її людей такими унікальними", – зауважив він.

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що у керівництва РФ було бажання знищити Україну і розділити Північноатлантичний Альянс.

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