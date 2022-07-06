Часу для контрнаступу залишилось 2-3 місяці, воювати піхотою в сезон дощів нереально, - полковник СБУ Костенко

Про це військовий, нардеп та полковник СБУ Роман Костенко заявив у ефірі Еспресо.

"Для того, щоб щось робити - потрібно зробити відповідні умови для наступу - це і зібрати таке угруповання військ, яке б могло переважати противника технічно та за особовим складом, щоб воно було підготовлене, щоб воно мало моральний дух іти в наступ. Це головне, я вважаю. Всі розуміють, що набагато легше в обороні сидіти, ніж іти в атаку, а коли ще ворог використовує артилерію, дуже тяжко піднятися і повне зріст та піти", - заявив він.

На думку Костенка, зараз вже необхідно робити умови для наступу на окупантів.

"Сухого часу для наступу в нас залишилось два-два з половиною місяці. Коли почнуться дощі - жовтень, кінець вересня, то вже активних бойових дій не буде. Обидві сторони будуть переходити до оборони, тому у полях воювати, коли все залите водою, це буде не реально. Якщо ми хочемо наступати, нам потрібно робити це в ці три місяці, далі підуть затяжні артилерійські дуелі, коли противник буде рухатися тактично на маленьких ділянках місцевості", - зазначив військовий.